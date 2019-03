Milan, Leonardo: "Sarebbe bellissimo vincere con Gattuso in panchina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il direttore sportivo del Milan Leonardo dopo il ko contro la Sampdoria: “Oggi siamo stati in difficoltà soprattutto nel primo tempo, prendi un gol dopo un minuto e questo tocca anche un fattore psicologico. Ma non dobbiamo fare processi, abbiamo vinto partite anche giocando peggio di oggi. Dobbiamo considerare tutto quello che è la nostra stagione. Non possiamo fare sì che questo momento sia determinante per il prosieguo della stagione. Dobbiamo essere bravi e maturi per gestire questo momento, superarlo e centrare il nostro obiettivo che è quello di centrare la Champions League. Ci sono Roma e Lazio che sono in corsa, ma in questo momento siamo quarti e dobbiamo rimanere tali”.

Le frasi di Gattuso? “Gattuso ha un contratto col Milan, non l’abbiamo mai messo in discussione. Siamo stati sempre chiari, il suo futuro non è la priorità e mi ha stupito anche la domanda del giornalista. Con una domanda così non vedevo un’altra risposta. Lui è arrivato prima di noi, ma non abbiamo mai avuto nemmeno l’idea di cambiarlo. Se si vince con Gattuso un giorno sarà una cosa bellissima, ha fatto la storia nel Milan da giocatore, sarebbe una cosa bella. Poi due mesi nel calcio sono un’eternità. Dobbiamo essere tutti bravi a mantenere un equilibrio. Penso che questa sarà la nostra linea per il futuro. Non cerchiamo alibi, ma questa è la seconda squadra più giovane del campionato. Per molti è il primo confronto con un obiettivo importante”.

C’è uno scalino elevato tra gli undici titolari e gli altri giocatori della rosa. “Non credo, ci sono tanti giocatori che sono entrati e ci hanno dato grande energia. Ci sono stati 15-16 giocatori che sono stati presenti quando sono stati cambiati in causa. Sicuramente manca un giocatore che possa risolvere e dare a Gattuso un’alternativa in più”.

Il Milan corre il rischio ridimensionamento senza Champions? “Abbiamo una società che è maestra nel fare calcoli. Siamo molto concentrati nella possibilità Champions, pensiamo fortemente di potere arrivare al quarto posto. Il Milan non ci arriva da sei anni, ma ora questa squadra ha preso una forma che ci fa pensare di potercela fare. Speriamo di arrivarci”.