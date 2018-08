Milan, Leonardo: "Sconfitta amara, dura giocare con il Napoli"

Fonte: milannews.it

Leonardo ha parlato ai microfoni di Milan Tv: “Alla fine è stato netto quello che si è visto. Una quadra ha fatto cinquanta minuti buoni, tenendo bene il Napoli, siamo arrivati 0-2, un risultato che meritavamo. Dopo il 2-1 è cambiata la partita, anche psicologicamente e abbiamo concesso altri due giochi. È una sconfitta amara. Penso sia un buon punto di partenza, la squadra ci ha provato. È difficile fare così contro il Napoli, Mertens ha dato tanta vivacità, purtroppo è arrivata questa sconfitta. È un ri-inizio. Guardando le cose positive, abbiamo tanto da dire. I nuovi? I nuovi sono arrivati in ritardo, non hanno fatto la preparazione con la squadra, devono inserirsi. Non abbiamo tempo anche se ci serve. Penso che Gattuso sia soddisfatto dal mercato anche se è stato velocizzato e studiato in questo senso, abbiamo una rosa che dà tante opzioni”.