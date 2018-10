Milan, Leonardo spinge per Donadoni: un mese fa il primo incontro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giorni caldi per Gennaro Gattuso al Milan. Secondo quanto raccolto dal nostro direttore Michele Criscitiello su Sportitalia però, la sconfitta dei rossoneri nel derby contro l’Inter sarebbe solo un pretesto per far traballare la panchina di Gattuso. Leonardo infatti starebbe lavorando da circa un mese per un nuovo tecnico. Il manager brasiliano infatti trentacinque giorni fa ha incontrato Roberto Donadoni, Riccardo Montolivo e Giovanni Branchini che rappresenta il centrocampista ed è molto vicino all’ex allenatore del Bologna. La sensazione è che Leonardo si aspettasse un passo falso da parte di Gattuso, che intanto continua ad avere dalla sua l’intera squadra e l’ambiente. Difficile pensare che ci possa essere un cambio di allenatore nell’immediato, possibile che a Gattuso venga data qualche settimana. Intanto Leonardo avrebbe anche avviato i negoziati per la cessione di Kessie - profilo molto gradito a Gattuso - gennaio. Lavori in corso al Milan, Branchini e Leonardo spingono per portare Donadoni in rossonero. E Gattuso prova a resistere...