Milan, Leonardo su Kakà: "Per adesso non avrà un incarico preciso"

© foto di Federico Gaetano

Leonardo, che oggi festeggia il 49° compleanno, ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'esterno di Milanello. Ecco le parole del direttore generale dell'area tecnico-sportiva rossonera.

Sul 49° compleanno: "Non sono molto per i compleanni, sono molto timido. Brindisi e festeggiamenti con la squadra? Nono, io sono per il basso profilo. Mi hanno fatto gli auguri, mi ha fatto molto piacere, ma niente grandi festeggiamenti".

Sul coinvolgimento dopo 1 mese di Milan: "Sì, ma penso che tutti sono abbastanza coinvolti. Si vede che c'è un'energia positiva intorno alla squadra e alla società. Penso che la base sia quella, anche i rapporti vanno costruiti e mantenuti con il tempo. Penso sia abbastanza positivo, fino ad adesso".

Su Kakà: "Kakà sarà legato a noi per un rapporto che c'è, non c'è un incarico preciso. Sarà legato, perchè è legato alla storia del Milan per sempre. Kakà è l'ultimo Pallone d'Oro della storia rossonera. Credo che rappresenti lo stile anche per come ha gestito la propria carriera. Da tutto questo credo che possano nascere cose in futuro. In questo momento, però, deve stare in Brasile anche per le sue cose, ma sarà sicuramente in connessione con noi".