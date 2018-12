Milan, Leonardo tuona: "Eliminazione ingiusta, rigore inesistente"

Queste le dichiarazioni di Leonardo, direttore generale del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione dall'Europa League per via della sconfitat contro l'Olympiacos. "Siamo fuori dall'Europa League, dobbiamo valutare tutto. Il rigore mi sembrava inesistente, irregolare anche la loro azione su calcio d'angolo per il vantaggio. Il rigore non c'è, c'era anche un rumore incredibile ogni volta che attaccavamo e non è permesso dal regolamento usare qualche strumento per disturbare gli avversari. Il rumore dava molto fastidio a tutti, questa cosa è peggiorata nel finale e ci ha messo in difficoltà. Sono errori determinanti, diventa difficile essere felici. La UEFA deve essere il modello anche per usare uno strumento che usano tutti. Io sono sceso in campo perché il rumore dava fastidio a tutti, l’arbitro avrebbe dovuto fermare il gioco. Hanno permesso una situazione che ci ha messo in difficoltà. Oggi eravamo a tre punti davanti all'Olympiacos, era difficile per loro ed è stato tutto influenzato da questi episodi. Abbiamo tanto da migliorare, diversi giocatori da migliorare ma non vorrei trovare alibi ma questa eliminazione è ingiusta".