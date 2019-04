Milan, Leonardo: "Via con zero punti, gara condizionata dagli episodi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo, dirigente sportivo del Milan, è intervenuto al termine del match contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Io vorrei rivedere l'episodio. Mi sembra abbastanza chiaro. Siamo molto dispiaciuti, anche perché chiediamo sempre questa prestazione alla squadra che ha giocato una partita bellissima. Poi vai via con zero punti, una gara condizionata da episodi e da una situazione generale".

Cosa intende per situazione generale? "Ci sono stati dialoghi non all'altezza, ha provocato qualche irritazione. L'ammonizione di Calhanoglu è incomprensibile. Queste scelte provocano ad una squadra delle reazioni. Un arbitro deve gestire: deve essere lui che calma, non che aumenta. Io non voglio polemiche che vadano oltre il calcio. Ma ci dispiace".

Rapporto con Gattuso? "Il campo è quello che deve parlare, un dirigente non deve parlare troppo, sono loro quello che devono parlare. Con Rino ne abbiamo parlato, è una conseguenza del nostro lavoro insieme. Io non devo ripetere. Ci conosciamo da vent'anni, sa tutto quello che succede. Non abbiamo contattato altri allenatori, ci sono sempre stati dialoghi diretti".

Siete stati vicini a prendere Kean? "Puoi parlare di 90 giocatori ma alla fine ne prendi due. Kean è esploso adesso ed è lontano dal nostro budget, oggi è una realtà. Si ne abbiamo parlato".