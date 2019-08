Milan, Leonardo vuole Donnarumma. Ma al PSG non sono tutti convinti

© foto di Federico De Luca

Non trova consensi unanimi, in casa Paris Saint-Germain, la pista di mercato che porta a Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riporta L'Equipe, infatti, se il ds Leonardo resta in forte pressing sul portiere di proprietà del Milan, non tutti all'interno della società parigina sembrano convinti. Il dubbio più grande? La mancanza di esperienza internazionale da parte del classe '99, che in carriera non ha ancora mai giocato in Champions League.