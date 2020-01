© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Paris Saint-Germain resta alla finestra per Lucas Paquetá. Il brasiliano, fin qui, non ha rispettato le attese in casa Milan, ma Leonardo, scrive Tuttosport, dopo averlo portato in rossonero vorrebbe averlo anche a Parigi. Distanza sulle cifre: il Milan ha fissato in 35 milioni di euro la sua valutazione, il PSG chiede uno sconto.