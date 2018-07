Milan, Li chiede una proroga per versare i 32 milioni: Elliott dice no

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Elliott dice di no ad una richiesta di proroga di altre 48 ore avanzata da Yonghong Li per spostare il termine ultimo entro il quale effettuare il versamento dei 32 milioni di euro che deve vedersi rimborsata entro le prossime ore. È quanto appreso da MilanNews.it in merito ai termini del rimborso che il proprietario del Milan deve al fondo americano, che più passano le ore e più si avvicina all’escussione del pegno. Sono ore molto calde, probabilmente decisive. Ma Elliott ha detto no alla richiesta di proroga.