Milan, Li ha rispettato tutti gli impegni: in arrivo bonifico da 10 milioni

Ultime sul mondo Milan direttamente dal Corriere della Sera, che sottolinea come il proprietario Yonghong Li, nonostante le voci, sia ancora in sella: ha fatto partire il bonifico dei 10 milioni della prima tranche di aumento di capitale. I soldi dovrebbero essere visibili sui conti del Milan nelle prossime ore. Un’altra scadenza rispettata; se li farà anche prestare a tassi elevati, e magari continueranno i dubbi sulla provenienza dei suoi soldi, ma fino a qui mister Li ha rispettato tutti i suoi impegni con il club, come ha constatato anche il cda riunitosi ieri. Ora altri 27,44 milioni dovranno arrivare entro la fine della stagione.