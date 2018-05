Milan, Li Yonghong pronto ad accelerare sul rifinanziamento

Li Yonghong accelera sul rifinanziamento del debito con Elliott. In casa Milan, è questa l'indiscrezione che arriva da Premium Sport. Il presidente rossonero, nel CdA di oggi, sarebbe intenzionato infatti ad esaminare con più attenzione la possibilità di accettare una delle tre proposte di ripianamento sul suo tavolo dopo il lavoro delle settimane scorse di Marco Fassone. Uno scenario che sembra quasi l'unica ancora di salvezza nei confronti dell'UEFA. Garanzie ai tifosi sul ventilato fuggi fuggi: in caso di richieste spetta parola anche al fondo Elliott, che non ha interesse a impoverire il Milan, parte dei propri asset.