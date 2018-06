28 anni dopo l'Egitto torna ai Mondiali. Trascinati da Mohamed Salah, che dovrebbe aver recuperato dall'infortunio, i Faraoni sperano di entrare almeno tra le prime 16. Ai microfoni di Tuttomercatoweb Hazem Emam, ex stella della selezione (87 presenze e una Coppa d'Africa vinta) ci...

Cerruti: "Italia, chiediamoci perché non siamo ai Mondiali"

Albertini: "Napoli, Ancelotti top player come Messi o Ronaldo"

Napoli, il Mondiale non fa paura: scaduta la clausola (bassa) di Mertens

Tuttosport su Alisson: "Offerta Real, 70 milioni per la Roma"

Inter-Nainggolan, Ausilio chiama Monchi: via alla trattativa

Milan, Libero annuncia: "Saltata la trattativa per il nuovo socio"

Roma, il pressing del Real per Alisson spinge Monchi a chiedere Areola

Genoa, pressing per Sandro: il Benevento vuole riscattarlo

Inter, obiettivo Aleix Vidal: il Barça pronto a liberarlo in prestito

Chievo, incontro in vista col Benevento per l'affare Viola

Juventus, ore calde per Cancelo: il Valencia ora è meno rigido

Neqrouz: "Marocco, 20 anni di attesa per un sistema sbagliato"

Fiorentina, visite mediche per Hancko: "Forza viola, felice di essere qui"

Inter, Candreva rinnova fino al 2021 ma il futuro resta in bilico

Torino, al lavoro per il riscatto del giovane Ferigra dalla Fiorentina

Torino, Moretti ha rinnovato per un anno

Libero di questa mattina dedica ampio spazio al caos interno al Milan titolando: "Niente nuovo socio: Li ora è nei guai". Secondo il quotidiano è saltata la trattativa per dare un nuovo socio al proprietario dei rossoneri. Ora i tempi per dare risposte all'UEFA sono strettissimi. La società milanista rischia grosso.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy