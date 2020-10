Milan, lo Sparta Praga si congratula con Brahim Diaz. Dopo gli sfottò di ieri

Nella giornata di ieri il profilo Twitter della UEFA, pubblicando il video del gol contro il Celtic, ha chiesto ai tifosi se Diaz avrebbe colpito ancora anche contro lo Sparta Praga. Non si è fatta attendere la risposta social dei cechi, che con leggerezza hanno risposto con un secco no. Risposta che è stata ripresa in massa dai tifosi, il tutto in un clima scherzoso di sfottò, al gol dello spagnolo che ha aperto la sfida fra Milan e Sparta con un bel destro a metà primo tempo. A fine match sui social dello Sparta sono arrivati i complimenti al numero 21 rossonero, che oltre alla rete ha offerto un'altra grande prestazione: "Non il risultato che speravamo, ma continueremo a combattere. E ovviamente, l'admin (dell'account, ndr) deve delle scuse a Brahim, grande partita da parte sua. Buona fortuna per le prossime partite, vi aspettiamo presto a Praga!".

😕 Not the result we all hoped for, but we will fight again next time!

🤝 And of course, admin owes an apology to this guy, great performance today! 👏🏻

Good luck in the next matches and see you soon in Prague! 👋 pic.twitter.com/ZeIKdezq4l

— AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) October 29, 2020