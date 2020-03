Milan, lo stallo prima del sì di Rangnick

Da un passaggio dato per scontato a partire da dicembre, sino ai chiari di luna delle ultime settimane che aprirebbero ad ipotesi differenti. Protagonisti del balletto il futuro forse congiunto del Milan e di Ralf Rangnick. L’allenatore tedesco è stato infatti associato ai colori rossoneri a partire dalla fine del 2019, con tanto di schermaglie mezzo stampa targate Maldini prima e Boban poi, al punto da costare la carica dirigenziale al croato che aveva reso note le volontà di Gazidis di contrattualizzare il Deus ex machina del progetto Red Bull legato allo sport tingendone il futuro di rossonero. Di lì in poi il raffreddamento mediatico di un matrimonio che veniva dato per scontato sino a poco tempo prima, probabilmente per salvaguardare chi avrebbe dovuto quantomeno chiudere la stagione che nel frattempo è stata sospesa, o anche perché effettivamente la firma sul contratto l’ex allenatore dello Schalke 04 non l’ha mai effettivamente messa. Di certo c’è che i contatti intessuti da Gazidis in prima persona non si sono interrotti, e che l’emergenza mondiale sta contribuendo ad allungare le riflessioni sull’attuabilità del progetto giovani che l’innesto dell’allenatore tedesco imporrebbe sullo stile di quanto accaduto in Germania. Insomma un momento di stallo obbligato da far coincidere con le considerazioni reciproche che porteranno alla decisione definitiva, con l’ipotesi di convolare a nozze che sembra sempre rappresentare la strada più delineata, ma senza escludere colpi di scena o ritorni di fiamma.