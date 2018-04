Milan, Locatelli: "Contento per la fiducia del mister. Vittoria fondamentale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manuel Locatelli ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Bologna, queste le dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it allo stadio Dall'Ara: "Sono contento per la fiducia che mi ha dato il Mister, io mi devo far trovare pronto. Oggi è stato fondamentale vincere, per i tre punti e per la fiducia. Siamo contenti così, potevamo fare di più ma siamo contenti per i tre gol portati a casa. Sappiamo che la finale è fondamentale ma ora abbiamo il Verona, poi ci sarà il tempo di pensare alla Juventus. Il Mister sa quello che deve dire, ci trasmette carica".