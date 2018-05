Milan, Locatelli: "Non dobbiamo ripetere gli errori dell'andata"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Milan Manuel Locatelli ha parlato così ai microfoni di Milan TV prima del match con l'Hellas Verona: "Noi non dobbiamo pensare a quello che dicono gli altri. Dobbiamo pensare solo alla nostra partita, oggi siamo in casa e dobbiamo vincere. Carica trasmessa da Gattuso? Ci dà sempre la carica, ci ricordiamo cosa abbiamo fatto all'andata e non dobbiamo ripetere gli stessi errori. Siamo convinti di poter vincere e dobbiamo cercare di farlo. Noi dobbiamo pensare a Milan-Verona, poi ci sarà la finale con la Juve".