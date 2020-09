Milan, lotta a due per Paquetà: è duello fra Lione e Valencia

Lucas Paquetà è sempre più lontano dal Milan. Il centrocampista non è stato convocato per la partita di Europa League ed è rimasto a Milanello ad allenarsi. L’interesse del Lione è sempre vivo con il club francese che però attende la cessione di Reine-Adelaide al Rennes per 30 milioni di euro. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta della Sport, una volta incassata la cifra i rossoblu potrebbero andare all’assalto per il brasiliano, entrato nel mirino anche del Valencia.