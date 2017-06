Milan, lunedì è il giorno della verità per il futuro di Donnarumma

© foto di NewsPix/Image Sport

Lunedì è il giorno giusto per definire il futuro di Gianluigi Donnarumma con il Milan. E' atteso infatti, scrive La Gazzetta dello Sport, il summit tra Mino Raiola e la dirigenza rossonera per decidere il futuro del giocatore. Proposti 4 milioni netti a stagione più un bonus per 5 anni.