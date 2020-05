Milan, lunedì Ibrahimovic in Italia. Ieri altra doppia sessione a Milanello

vedi letture

Il Milan ha ripreso ad allenarsi a Milanello con gruppi di giocatori separati tra mattina e pomeriggio. Nella giornata di ieri, secondo consecutivo di lavoro al centro sportivo, i gruppi sono stati così suddividisi: Gigio Donnarumma, Bonaventura, Theo Hernandez, Romagnoli, Musacchio, Duarte, Calhanoglu, Gabbia e Biglia hanno lavorato questa mattina, nel pomeriggio invece è stato il turno di Rebic, Begovic, Paquetà, Kjaer, Castillejo, Daniel Maldini, Leao e Brescianini. I giocatori hanno svolto lavoro atletico e di forza, Donnarumma e Begovic hanno lavorato anche con Turci. Al mattino era presente Frederic Massara, ds del Milan.

Il programma a Milanello prevede una riatletizzazione con lavoro atletico, di forza e, se possibile, verranno svolti anche esercizi con il pallone. Mentre gli esercizi in palestra al momento sono esclusi per ragioni di sicurezza. La sanificazione è già avvenuta e quando entreranno i giocatori dovranno seguire tutti delle regole rigide nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria imposte dal governo.

All’appello mancano ancora Franck Kessie, bloccato in Costa d’Avorio e in attesa di rientrare, e soprattutto Zlatan Ibrahimovic. Per lo svedese però c’è la data del rientro: lunedì sarà a Milano per cominciare la fase di autoisolamento di 14 giorni, prevista dalla legge italiana per chi arriva dall’estero.

Il Milan lavorerà solo ed esclusivamente nella propria struttura senza appoggiarsi ad hotel esterni come avviene in altre società, poiché all’interno di Milanello ci sono comfort di ogni genere per i giocatori. Camere con docce interne, palestre, sei campi da calcio, ristorante, bar e sala conferenza.