Milan, ma il rinnovo di Gattuso non era nell'uovo di Pasqua?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Per il rinnovo di Gattuso non c'è nessun tipo di problema. Siamo sotto Pasqua e ci stiamo preparando per il regalo. Lo mettiamo nell'uovo. Quindi aprendo il nostro uovo troveremo sicuramente il prolungamento del contratto di Rino". Parole e musica di Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan che una settimana fa s'è così espresso sul rinnovo del contratto dell'allenatore Gennaro Gattuso.

In quella lunga e approfondita intervista, il dirigente rossonero annunciò in pratica il rinnovo del contratto dell'attuale tecnico rossonero. Ma oggi, con Pasqua ormai passata e anche Pasquetta, l'ufficialità non è ancora arrivata. Ecco perché Gattuso in conferenza stampa interrogato sulla questione s'è così espresso: "Non mi piace stare lì a perdere del tempo, a parlare quando c'è un lavoro da finire. O siamo tutti sicuri, altrimenti si aspetta e alla fine si fanno i conti. Al momento la priorità è il club, fare punti. La priorità non è il contratto di Gattuso".

Parole che sottolineano come la questione non sia chiusa, e forse nemmeno è stata approfondita in questi giorni. Se ne parlerà più avanti, anche perché la società resta assolutamente convinta della bontà del lavoro svolto dall'allenatore rossonero. Ma forse non è ancora il momento di tirare le somme e quindi niente rinnovo nell'uovo di Pasqua. nonostante le parole di Mirabelli di una settimana fa.