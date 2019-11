Milan, mai così male in classifica; ma qualche passo avanti c’è stato

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Quattordici punti nelle prime 13 giornate: mai così male nell'era dei tre punti a vittoria. Il Milan vive uno dei periodi peggiori di sempre eppure ieri sera contro il Napoli ha mostrato qualcosa di positivo nell’aspetto del gioco e della tenuta del campo. Un miglioramento che si era visto già a Torino contro la Juve, dove però i rossoneri hanno perso, ieri invece il punto contro il Napoli ha evidenziato miglioramenti significativi, ma allo stesso tempo c’è preoccupazione per la classifica: “La vediamo tutti i giorni, è attaccata ovunque a Milanello, sappiamo com'è la situazione. Non è facile per i tifosi ma anche per noi, speriamo di ripartire per cambiare questa classifica", ha spiegato Krunic alla fine della partita.

Lo stesso Pioli è apparso preoccupato da un lato e fiducioso per il futuro dall’altro: “E' la prestazione a darci morale e ci deve convincere che il lavoro che stiamo facendo è quello giusto”, ha confessato Pioli. “Avvertiamo tutti il bisogno di vincere le partite e credo che la squadra abbia le possibilità di fare bene e non saranno partite facili. Questo difficile ciclo è terminato, ma Parma e Bologna non saranno trasferte facili. Se vogliamo passare un Natale migliore del momento attuale dobbiamo fare tanti punti".

La nota positiva deriva invece da Bonaventura, a segno dopo 412 giorni, soprattutto a causa di un lungo e brutto infortunio: “Sono contento, rientravo a San Siro da titolare dopo tanto tempo e segnare è stata una grande emozione. Stiamo giocando bene, le prestazioni ci sono, quindi abbiamo intrapreso la strada giusta. E' stata dura, ma sapevo che sarebbe arrivato il mio momento. Mi mancavano certe emozioni”.