Milan, Maldini a Ibiza: vacanza ma anche lavoro per il direttore tecnico rossonero

Paolo Maldini sta trascorrendo alcuni giorni a Ibiza: il direttore tecnico del Diavolo si trova nell'isola spagnola per una breve vacanza ma anche per qualche appuntamento di lavoro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport che ricorda come un anno fa lo stesso Maldini, mentre si trovava a Ibiza per alcuni giorni di riposo, incontrò e convinse Theo Hernandez ad accettare la proposta milanista.