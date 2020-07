Milan, Maldini ambasciatore? Nel 2016 disse: "Mai per essere utilizzato come semplice bandiera"

Ralf Rangnick allenatore manager, a tutto tondo nuova guida del Milan. E poi Paolo Maldini come ambasciatore rossonero. Sarebbe questa la proposta formulata da Ivan Gazidis all'ex capitano nell'ambito del nuovo corso del Diavolo, in salsa tedesca. Una svolta che, sul piano tecnico, accantona in via definitiva il ciclo Boban-Maldini. E, se col croato sono volati gli stracci, nel caso dell'ex difensore l'offerta sa di tentativo più conciliante. Salvo sorprese, destinato a naufragare. Perché su questo ruolo, peraltro da tempo già immaginato come unico possibile nell'ambito dell'ennesima rivoluzione di casa Milan, Maldini starebbe riflettendo. Ma già in passato aveva chiarito a quali condizioni sarebbe tornato al Milan: non certo per avere una scrivania a Milanello. Né per restare un'icona in carne e ossa, mera immagine del club da lui più amato.