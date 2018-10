Milan, Maldini: "Bello sentire di nuovo la tensione pre derby"

Paolo Maldini, dirigente del Milan, è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita del derby contro l'Inter: "Il derby? Non mi è mancato tanto, ho giocato così tanto da soddisfare ogni mio desiderio. Sentire la tensione che sale nel pregara è piacevole".

Sulla fascia nel derby: "La vedo come il coronamento di un processo. Ho sempre sperato di diventare quello che era Baresi per me, un punto di riferimento, un giocatore straordinario a cui tutti si attaccavano. Ho avuto la fortuna di ripercorrere le sue orme".

Su Javier Zanetti: "Ad un certo punto non ci andavo più, temporeggiavo e lo lasciavo andare".