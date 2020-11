Milan, Maldini: "Calabria è diventato importante per noi. Lovato? È interessante"

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'incontro Milan-Hellas Verona, valevole per la 7ª giornata della Serie A TIM 2020/2021, in programma alle ore 20:45 presso lo Stadio San Siro "Giuseppe Meazza" di Milano:

"È normale che, dopo un periodo così, ci possano essere dei problemi simili - dichiara il dirigente rossonero sul forfait dell'ultimo minuto di Romagnoli per problemi fisici -. In questo momento, a parte Musacchio, abbiamo a disposizione tutti, quindi non possiamo lamentarci".

Sulla sconfitta in Europa League contro il Lille: "Sono del partito di coloro che sanno che qualche partita la perderemo. Mi auguro solamente che il Milan continui a giocare con coraggio. Una sconfitta, seppur rotonda (3-0, ndr), non deve minare le nostre certezza e farci fare un passo indietro".

Su Ibrahimovic: "È normale avere quelle motivazioni. Se le hai a 20/25 anni non puoi non avere a 39 anni se sei quel tipo di calciatore. Sul gesto di giovedì? Può voler dire tante cose: stasera non ho giocato bene, non ho segnato".

Su Calabria: "È diventato un giocatore importante per noi".

Su Lovato: "È molto interessante, bella struttura. Tutti i giovani bravi sono attenzionati, non solo da noi".