Milan, Maldini: "Champions? Manca da 7 anni. L'obiettivo non è qualificarsi, ma provarci"

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, commenta a Sky gli obiettivi stagionali dei rossoneri prima dell'esordio in campinoato contro il Bologna: "Sono anni che si parla di Champions League, ma sono sette anni che non ci qualifichiamo. Nella scorsa stagione si è creato qualcosa di diverso e credo che i frutti si devono vedere. L'obiettivo che ci è stato chiesto non è di qualificarci in Champions, ma di riuscire ad andarci vicini e provarci. Ci sono squadre più attrezzate, ma se ci sarà l'occasione ci proveremo".

