Milan, Maldini: "Chiudiamo il discorso qualificazione. Scudetto? Azzardo dire che siamo favoriti"

Il Milan cerca la fuga in Europa League, ma di fronte c'è il Lille, una formazione da non sottovalutare. A sottolinearlo anche Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, che ai microfoni di Sky Sport, ha ricordato la forza della formazione francese: "Il Lille è una squadra forte, seconda in un campionato competitivo e non è in Champions solo perchè hanno interrotto a marzo la stagione. Hanno lavorato bene e sarà una prova importante; giochiamo in case e proveremo a chiudere la questione qualificazione" le sue parole.

Mio figlio contro quello di Weah?

Sono quelle storie belle che succedono quando giochi al Milan. George è stato uno dei giocatori più forti che il Milan abbia mai avuto, con una personalità enorme e non stupisce che sia presidente della Liberia.

Stupito da questo Milan?

Io ero ottimista quando le cose non andavano bene. Vedevo tante cose positive, ma pensare di ottenere questa continuità è sorprendente. Di certo dipende da una certa stabilità che ha portato a questi risultati.

Novità sui rinnovi di Donnarumma o Calhanoglu?

I contatti ci sono, ogni settimana è quella buona. Andiamo avanti sulle trattative.

Pioli sta diventando milanista?

Un allenatore deve essere un professionista. Può avere delle simpatie che poi si dimenticano, ma qui è stato riconfermato, era un progetto che sentiva suo e noi abbiamo capito questo.

Ibrahimovic?

In tempi non sospetti ho sottolineato come tra i giocatori in scadenza ci fosse anche lui. Sono la persona meno adatta a parlare di giocatori avanti con l'età, ho giocato fino a 41 anni e lui è certamente speciale.

Cosa ci vuole per vincere?

Non so se siamo pronti per vincere. Se alla fine di quest'anno non avremo vinto lo scudetto non saremo delusi, ma lo saremo se non faremo il massimo per arrivare più in alto possibile. In questo momento candidarci come una favorita per lo scudetto può sembrare azzardato.

La sente come una rivincita personale?

Sinceramente no. Sapevo delle difficoltà e che avrei dovuto imparare tante cose. Se penso ai pensieri che avevo prima di agosto 2018 e ora la mia visione è completamente stravolta. Non si finisce mai di imparare e da dirigente è ancora più importante essere aperti a cose nuove. Ma ovviamente mi fa piacere essere primo in classifica anche perchè amo questi colori e questo è indubbio.