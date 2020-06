Milan, Maldini: "Coppa Italia uno dei nostri obiettivi. Futuro di Pioli? Non si decide stasera"

Il dt del Milan Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: "Il primo pensiero va alle persone che purtroppo sono mancate. Questo è un inizio di una normalità di un paese che ha sofferto tanto".

Come ha vissuto la positività al Covid-19?

"Un po' incosciente perchè non si sapeva tanto. Grazie a Dio i sintomi non erano così gravi da essere ricoverato ma c'era tanta incertezza".

La Coppa Italia?

"E' uno dei nostri due obiettivi. Abbiamo fatto una gran partita ormai tanto tempo fa in casa co la Juve. Abbiamo voglia di provarci, abbiamo una squadra giovane, una panchina giovanissima ma siamo qui per provare ad arrivare in finale".

Futuro di Pioli?

"Sono discorsi che si faranno strada facendo e sono cose che non si decideranno oggi. Oggi si deciderà chi andrà in finale fra Juventus e Milan".