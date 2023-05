Milan, Maldini: "Divario con l'Inter è reale. Adesso dobbiamo riconquistare la Champions"

vedi letture

Dopo la vittoria dell'Inter anche nel derby di ritorno di Champions League contro il Milan attraverso i microfoni di Mediaset Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica dei rossoneri, ha commentato il risultato di questa sera: "Abbiamo il dovere di provare a riuscire a qualificarci in Champions attraverso il campionato. Vedremo, poi, cosa accadrà alla Juventus. Arrivare in semifinale è stato un qualcosa d'incredibile anche se perdi un derby contro l'Inter e l'eliminazione brucia di più".

Come si spiega il divario evidenziato con l'Inter?

"È reale. Nelle ultime quattro gare non c'è stata gara. Abbiamo giocato meglio questa sera, ma la qualificazione era compromessa dalla sfida dell'andata. Il modo dell'Inter di giocare ci da fastidio e non riusciamo evidentemente a trovare le giuste contromisure".

In tutto questo il rinnovo di Rafael Leao è oramai in dirittura d'arrivo?

"Siamo praticamente ai dettagli. Si tratta solamente di piccolissime cose da mettere a posto. La cosa si farà sicuramente".

Che voto darebbe al Milan qualora arrivasse la qualificazione alla prossima Champions League?

"Otto. Lo abbiamo detto lo scorso anno: non siamo strutturati per competere nelle due competizioni. Il nostro è un percorso iniziato quattro anni fa, con risultati sportivi ed economico. E ha portato questa squadra ad avere una base di giocatori molto giovani. Abbiamo tanti elementi alle prime esperienze a questo livello. Se riuscissimo ad arrivare alla Champions sarebbe una grande stagione".

Questa semifinale di oggi può essere vista come un punto di partenza?

"La pancia piena al Milan non si ha solo quando si vince, si rivince e si rivince di nuovo. Ci sono occasioni da sfruttare: arrivare in semifinale servirà per aiutarci ad investire di nuovo".