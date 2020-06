Milan, Maldini e Gazidis seguiranno la squadra in trasferta a Lecce

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, questa sera a Lecce per seguire la squadra ci sarà anche il direttore tecnico Paolo Maldini, la cui conferma è sempre decisamente in bilico in vista dell'approdo in rossonero di Ralf Rangnick. Insieme a lui ci saranno anche l'amministratore delegato Ivan Gazidis e il direttore sportivo Massara.