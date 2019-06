Milan, Maldini e quelle richieste per il sì al ruolo di direttore tecnico

Paolo Maldini ha fatto delle richieste ben precise prima di dare il via libera alla permanenza nel club e all'incarico di direttore tecnico. L'ex capitano rossonero ha chiesto e ottenuto di poter partecipare attivamente alle decisioni del club. Gazidis gli ha dato il via libera ma gli ha anche confermato che non sarà l'unico a seguire la costruzione della squadra. Infatti verrà scelto un ds che allacci immediati rapporti con i procuratori e che sia pronto a decidere su chi puntare e chi sacrificare insieme al nuovo allenatore. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.