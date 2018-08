Milan, Maldini: "E' sicuramente un girone alla nostra portata"

Paolo Maldini, presente a Montecarlo insieme a Leonardo in rappresentanza del Milan per il sorteggio di Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky al termine dell'estrazione dei gironi: "E' bello essere qua per l'Europa League. Sono cambiati sia il mio ruolo che la competizione, ma è un nuovo inizio quindi sono molto contento. Felici per il sorteggio? Direi di sì. Abbiamo il Betis che comunque ci darà parecchio fastidio, l'Olympiacos e poi una squadra lussemburghese, che è una novità assoluta. E' sicuramente un girone alla nostra portata, vogliamo andare avanti il più possibile. Rapporto da ricostruire con la UEFA? Non credo, la UEFA credo abbia bisogno del Milan, perchè ha scritto una pagina determinante nella storia delle sue competizioni. Se il Milan si comporterà bene dal punto di vista finanziario, non ci saranno problemi per accettare il Milan. Le squadre italiane negli ultimi 3-4 anni hanno preso questa competizione più seriamente rispetto a prima. Adesso dà accesso diretto alla Champions League in caso di vittoria e credo che il livello si sia alzato in Europa League. Se sono d'accordo con Gattuso sulla mancanza di mentalità? La squadra è abbastanza giovane. Avere giocatori di esperienza come Higuain credo siano molto importanti in questo senso. La mia presenza è quella di un dirigente nuovo, che ha poca esperienza in questo ambito, ma tanta in campo. Ci stiamo dividendo i ruoli io e Leonardo. Il fatto di andare a Milanello, parlare con Gattuso e condividere il suo lavoro credo possa dare all'ambiente qualcosa in più. Se sarà più facile entrare in Champions tramite l'Europa League o tramite il campionato? Non credo si possa far conto solo dell'Europa League. Noi possiamo competere, secondo il nostro giudizio, per arrivare tra le prime quattro in campionato e fare un'ottima Europa League. Secondo noi sarebbe assurdo decidere in futuro quale competizione fare seriamente e quale no".