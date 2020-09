Milan, Maldini fa sul serio per Milenkovic ma la Fiorentina chiede 40 milioni di euro

vedi letture

Stefano Pioli ha chiesto a Maldini di intervenire sul mercato per la difesa indicando in Nikola Milenkovic l'uomo giusto per completare il reparto. La Fiorentina valuta il classe '97 almeno 40 milioni di euro, mentre i rossoneri partono da una proposta che vale la metà, ovvero 20 milioni. L'entourage del giocatore è però già a lavoro per provare a colmare la distanza tra i club, con il contratto del serbo che va in scadenza nel 2022 e un rinnovo che appare lontanissimo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.