Milan, Maldini guarito dal Coronavirus. E' già al lavoro sul tema del taglio di stipendi

Sospiro di sollievo per Paolo Maldini. Il direttore tecnico del Milan si è ripreso dal Covid-19, che lo aveva colpito nelle scorse settimane con il figlio Daniel (pure lui guarito). L’ex capitano ha recuperato le energie - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ed è tornato a coordinare tutte le questioni tecniche del club con Gazidis: in agenda ora c’è un incontro tra l’a.d., lo stesso Maldini e una delegazione dei giocatori per discutere di un eventuale taglio degli stipendi per la stagione in corso.