Milan, Maldini ha tenuto a rapporto la squadra chiedendo più impegno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si è svolto ieri pomeriggio il primo allenamento dell’anno del Milan. I rossoneri si sono ritrovati al centro sportivo di Milanello per preparare la sfida contro la Sampdoria in programma il prossimo 6 gennaio a San Siro. Martedì invece Paolo Maldini - sottolinea il Corriere dello Sport - con la presenza di mister Stefano Pioli ha incontrato la squadra nello spogliatoio per un discorso molto incisivo. Il direttore tecnico ha chiesto ancora più impegno e senso d’appartenenza, con un colloquio schietto al gruppo. La sconfitta di Bergamo con l’Atalanta ha lasciato il segno e la dirigenza ha chiesto di non ripetere più prestazioni così deludenti. In attesa di Ibrahimovic, ovviamente.