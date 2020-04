Milan, Maldini: "Ho capito subito che il Coronavirus era qualcosa di diverso"

vedi letture

Ospite di Sky, in compagnia di Francesco Totti, ma anche di Javier Zanetti e Alessandro Del Piero, l'ex capitano della Juventus Paolo Maldini ha risposto alle curiosità degli ascoltatori: "Lo sport mi ha insegnato tanto, l'educazione i miei genitori ma lo spirito di squadra è tutto merito dello sport. Non pensare a sé stesso ma al bene comune".

Come stai dopo la brutta esperienza con il Coronavirus? Quanto ci vuole per recuperare?

"Ho provato oggi ad allenarmi in palestra: dopo 10 minuti non ce la facevo più. Avevo capito subito che era qualcosa di diverso"

Come si fermavano due come Totti e Del Piero?

"Il segreto era dimenticare tutto il rispetto che avevamo ed entrare duro. Se ti guadagni il rispetto va bene, ma lo spirito del calcio è quello".

Ad un giovane, da capitano, cosa consiglieresti?

"Nel momento in cui arriva la fascia solo tu puoi decidere che strada prendere: io ho avuto tanti esempi, ma dipende da te. Ognuno di noi è unico"