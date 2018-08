Milan, Maldini: "Ho sentito Ancelotti, ci aspetta. C'è un bell'entusiasmo"

Paolo Maldini, dirigente del Milan, è stato intervistato da Sky Sport a pochi minuti dalla partenza per Napoli, dove i rossoneri esordiranno domani in campionato. L'ex capitano è stato circondato da una folla di tifosi in festa: "Sarà il primo viaggio con la squadra, non giocherò stavolta ma la concentrazione sarà alta. Ancelotti? L'ho sentito ieri, è in grande forma e ci sta aspettando. Sarà una grande sfida. Sensazioni? Mi fa piacere che ci sia entusiasmo, perché la squadra deve essere seguita così".