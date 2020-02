vedi letture

Milan, Maldini: "Ibrahimovic un campione, in Serie A non è facile incidere subito"

Nel corso dell'intervista di quest'oggi ai microfoni di Sky, Paolo Maldini ha elogiato a lungo Ibrahimovic. Il ritorno dello svedese è stata la mossa 'forte' della campagna trasferimenti invernale del Milan: "Mi sta sorprendendo. Dal punto di vista del giocatore non dovevo certamente scoprirlo. Ha fatto sempre il campione in ogni sua partita in cui ha giocato in qualsiasi lega del mondo. Dal punto di vista fisico, pur essendosi allenato da solo, è difficile tornare in un campionato come quello italiano e incidere dopo due mesi e mezzo di inattività".