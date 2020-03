Milan, Maldini: "Il campionato finirà, ma è presto per dire come. Bisogna ripartire alla pari"

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato anche del prosieguo della stagione: “Un finale di campionato ci sarà, ma è presto per dire quale sarà. A oggi è impossibile non solo giocare, anche allenarsi. E poi dobbiamo ripartire tutti allo stesso livello: la Sampdoria è tra le squadre più colpite, per esempio. Ma anche la Juve ha diversi giocatori rappresentativi positivi. Non serve fretta. Prima di tornare in campo serviranno almeno due settimane di preparazione. E le Olimpiadi vanno rinviate”.