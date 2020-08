Milan, Maldini in viaggio di mercato: da Florentino ad Aurier

Grandi manovre anche in casa Milan per proseguire con la costruzione della prossima stagione. Nelle prossime ore è previsto un viaggio del Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini da decifrare negli effetti potenziali. Di certo ci sono i nomi che il Milan sta inseguendo in vista della sessione di mercato appena iniziata. Per la linea mediana il profilo più appetito è quello del portoghese Florentino Luis che i rossoneri stanno seguendo sin dal mese di gennaio. In difesa la priorità è legata agli esterni, in particolare sulla corsia di destra. Aurier l’obiettivo principale per formare un’accoppiata di tutto rispetto con l’alter ego Theo Hernandez sul lato opposto; in alternativa attenzione anche al nome di Dumfries. L’olandese è in procinto di lasciare il Psv è la possibilità di vestire la maglia rossonera lo stuzzica particolarmente.