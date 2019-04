Milan, Maldini: "La Juve ci ha fatto sentire forti. Piatek ha stupito tutti"

Fonte: milannews.it

Paolo Maldini, direttore sviluppo strategico area sport del Milan, ha parlato a Milan TV:

Su cosa lascia la sconfitta contro la Juventus: "Non ho mai avuto l'idea che le sconfitte potessero essere in maniera positiva, ma questa ci ha lasciato qualcosa dentro e che ci fa sperare bene. Abbiamo fatto un punto nelle ultime quattro partite, ma siamo usciti dall'Allianz Stadium con l'idea di essere forti e di essere tornati anche fisicamente ad un ottimo livello e di essere pronti per il rush finale.

Sulla Lazio: "E' una squadra tosta e piena di qualità. Gioca in maniera molto offensiva, con giocatori rapidi e tecnici, come abbiamo visto all'andata. Sarà molto dura, ma abbiamo un'occasione importante, ovvero distanziare una concorrente diretta per la Champions League e di ripartire per quello che è il nostro obiettivo principale".

Sull'importanza dei tifosi questa stagione: "Lo ha detto ieri il nostro capitano Romagnoli: i tifosi sono stati fantastici quest'anno. Probabilmente la mancanza di risultati degli ultimi anni hanno fatto sì che quando si vede un po' di luce la risposta sia veramente straordinaria. Tutti i nostri tifosi ci hanno veramente dato una marcia in più quest'anno".

Su come sta il Milan: "Il Milan credo abbia nella gambe e nella testa tanta forza, magari anche inespressa. Questo è logico quando hai una squadra così giovane. Rispetto all'inizio della stagione c'è più consapevolezza e quindi il Milan è pronto per fare il rush finale".

Sulla solidità difensiva del Milan: "La solidità difensiva è stata alla base dei successi di quest'anno. Anche nei momenti di difficoltà, quando avevamo tanti infortunati. Abbiamo avuto anche giocatori come Zapata e Abate che hanno fatto veramente delle partite incredibili. Senza dubbio la solidità difensiva è stata la forza di questa squadra".

Su Romagnoli: "E' un giocatore importante e lo sa. Deve avere degli obiettivi molto alti, perché ha ancora grandissimi margini di miglioramento. Anche la fascia credo che l'abbia responsabilizzato e abbia alzato l'asticella".

Su Piatek: "Ha stupito tutti per la sua naturalezza. Passare dal campionato polacco al Genoa è sicuramente un salto importante e passare dai rossoblù al Milan è un salto ulteriormente difficile. La sua personalità ha sorpreso tutti, ma il presidente Preziosi ci aveva rassicurato da questo punto di vista"