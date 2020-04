Milan, Maldini lascerà in caso di ruolo depotenziato ma la conferma è ancora in ballo

Gazidis presto dovrà affrontare il nodo legato alla conferma in dirigenza di Paolo Maldini. L'ex capitano ascolterà la proposta dell'amministratore delegato e accetterà di restare solo nel caso in cui non gli venga proposto un ruolo depotenziato rispetto a quello attuale. Maldini viene descritto molto positivamente in termini di coinvolgimento in questo periodo di attività particolare, a cominciare dalle tante video conferenze che sta tenendo proprio con l'amministratore delegato. Inutile dare qualcosa per scontato in vista del prossimo futuro, la partita resta tutta da giocare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.