Milan, Maldini lavora per il nuovo corso: vuole Boban e Tare

Paolo Maldini vuole due figure importante per il nuovo corso del Milan. Come riporta Sky infatti, il futuro DT rossonero vorrebbe portare a Milano Igli Tare e Zvonimir Boban. L'attuale DS della Lazio è molto combattuto, non vorrebbe lasciare i biancocelesti, soprattutto a mercato iniziato, ma l'offerta del Milan è serie e molto forte. Per quanto riguarda Boban, il croato starebbe valutando di lasciare il ruolo di vice segretario della FIFA per accettare l'offerta del Milan, anche se ancora non è chiaro quale sarebbe il suo ruolo in rossonero.