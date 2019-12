Milan, Maldini: "Lavoriamo alle fondamenta ma pronti al balzo in avanti"

Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato a Sport Week, settimanale della Gazzetta dello Sport: "Nei momenti difficili viene fuori il valore degli uomini, ancor più che quello dei calciatori". Poi sul progetto del club per riportare la squadra ai vertici europei ha aggiunto: "Per cambiare le cose devi fare un programma a media scadenza. Ma bisogna avere l’ambizione di prendere il treno che passa e accelerare. Altrimenti non avremmo vinto lo scudetto con Zaccheroni e almeno un paio di Champions". Utilizzando la stessa metafora del treno poi, completa il discorso rilanciando le ambizioni che possono essere confermate anche da un giorno all'altro: "Dovremo avere la prontezza di saltare sul treno, perché poi lassù si sta comodi e all’improvviso ti riscopri al livello degli altri, se non meglio. Quindi noi lavoriamo per mettere le fondamenta, ma siamo pronti a fare un bel balzo".