Milan, Maldini minimizza sullo scudetto: "Fuga? Qualche partita la perderemo"

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Hellas Verona: "Fuga scudetto? Appartengo al partito di quelli che dicono che qualche partita la perderemo. Una sconfitta, anche se rotonda come giovedì, ci deve far pensare ma non ci deve far tornare indietro".