Milan, Maldini: "Non avvertiamo la pressione, abbiamo la giusta leggerezza"

vedi letture

Paolo Maldini, leggenda e dirigente del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti da Milan-Parma: "Pirlo? Quest'estate l'ho sentito per complimentarmi con lui per l'Under 23 della Juve, poi tra una battuta e l'altra è diventato allenatore della Juventus".

Sentite pressione di dover vincere?

"Non è la prima volta che quelle dietro vincono, ma noi facciamo un altro tipo di calcolo. Se vinciamo mettiamo la quinta in classifica a 7 punti, la Lazio andrebbe a -12. Poi se dovessimo perdere non sarà un dramma, perché abbiamo la giusta leggerezza per essere lì. Continuiamo un processo che abbiamo iniziato mesi fa".

Vincendo stasera, andreste a 29 punti, più di quanto avete fatto in passato a questo punto del campionato quando avete vinto lo scudetto:

"Partire bene aiuta. Quelle erano squadre che avevano certezze maggiori e rose più competitive, più di questo".

Sui giovani del Milan:

"Il rischio che diventino forti lo vogliamo correre. I nostri giovani hanno grande potenziale, dobbiamo dar loro una mentalità vincente e ci stiamo provando. Il gruppo trascina tutti gli altri. Io sono stato al funerale di Paolo Rossi: quel gruppo vinse perché era un gruppo vero, a distanza di quarant'anni si sente ancora".

I compagni di Paolo Rossi ne hanno portato la bara, un'immagine sicuramente forte:

"La forza di quelle persone è in un gruppo che vince, poi ci sono tante relazioni personali, di amicizia, momenti di condivisione. E' una prova di forza incredibile".