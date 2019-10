Milan, Maldini: "Non voglio aspettare 15 anni per tornare competitivi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky. Questo un estratto dell'intervista che andrà in onda domani: "Il momento è delicato ma fa parte della fase di crescita del club. Tre cambi di proprietà del club hanno minato questa squadra, il cambio di allenatore non ce lo aspettavamo. È stata una scelta presa a malincuore, ma comunque è stata una scelta nostra. Se prendi una decisione a metà campionato, il campionato è già andato. Se la prendi all'inizio, può essere affrettata, c'è questo rischio, ma c'è l'idea di incidere sulla stagione".

L'eredità del passato? "Abbiamo ereditato una squadra con un grave passivo, abbiamo fatto un mercato a zero, siamo stati banditi per l'Europa anche per le gestioni precedenti. Il cammino è difficile. I tifosi e chi guarda il Milan hanno un'idea più completa di quello che si vive qua".

Le critiche? "Sono abituato, sono convinto di quello che sto facendo. Lo sto facendo al massimo, la mia permanenza sarà figlia dei risultai. Berlusconi è stato il miglior presidente che io abbia mai avuto. Gli voglio tanto bene, anche se questo suo spirito, questa sua voglia di rispondere con delle battute, a volte lo rendono inelegante".

Quando tornerà competitivo il Milan? "La mia storia è pesante, il fatto che io sia qui a collaborare testimonia il fatto che vogliamo tornare ad alti livelli in tempi brevi. Non ho nessuna intenzione di aspettare 10 anni. Quantificare i tempi diventa difficile. Se nella società c'è l'idea di tornare competitivi fra 15 anni, noi non saremo nella direzione sportiva".