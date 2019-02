© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paolo Maldini ha concesso un'intervista di DAZN dopo il tre a uno corsaro del Milan contro l'Atalanta: "Shevchenko è unico e sempre sarà unico, Piatek ha già fatto vedere cose incredibili, è molto concentrato su quello che fa. Già nella sua conferenza ha espresso pochi concetti ma chiari, ha tanta fame e in molti aspetti assomiglia a Sheva, ma ha ancora tanta strada da fare. Abbiamo cercato di dare qualità e vivacità nel mercato di gennaio, Paquetà ci dà qualità a centrocampo, la transizione dalla mediana all'attacco non era il nostro forte a inizio anno e Piatek ci ha dato molta profondità e presenza in area. A volte ci dimentichiamo che Paquetà è arrivato dopo un mese di vacanza, l'abbiamo buttato subito titolare dentro, i giocatori stranieri che arrivano qua sanno quanto tempo ci voglia ad abituarsi ad un calcio diverso e il calcio brasiliano è diverso dal nostro, quel che sorprende è la sua applicazione nella fase difensiva".