Milan, Maldini sceglie il ds: anche Tare e Bigon in lizza

© foto di Federico Gaetano

Paolo Maldini ha deciso, il prossimo anno sarà il direttore tecnico del Milan. Al suo fianco però, spiega la Gazzetta dello Sport, arriverà certamente anche un direttore sportivo, verosimilmente un ex calciatore. E i nomi in cima alla lista, si legge, sono sostanzialmente due: il primo in ordine di preferenze è quello di Igli Tare della Lazio, il secondo quello di Riccardo Bigon oggi al Bologna.