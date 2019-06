Milan, Maldini sceglierà i difensori, Boban il regista: le linee guida

© foto di Federico De Luca

In attesa di congedarsi dalla FIFA, Boban è già al lavoro con Paolo Maldini sul Milan che verrà. Il primo colloquio ufficiale sarà con Massara, ds designato che piace per competenze e rete di contatti. Verrà data la priorità a un regista e alla difesa, con Zorro che seguirà con attenzione le mosse a centrocampo e l'ex capitano che ovviamente seguirà quelle per la retroguardia. Cade definitivamente l'input degli under 25, con i rossoneri pronti a investire di più, soprattutto per il centrocampo. Tutti gli acquisti dovranno comunque essere funzionali al progetto di Marco Giampaolo, che salvo sorprese last minute, sarà il prossimo tecnico. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.